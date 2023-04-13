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Купить квартиру возле озера в Северо-Западный федеральный округ, Россия

округ Чёрная речка
26
Murinskoe gorodskoe poselenie
24
Мурино
19
Зеленоградск
12
Заневское городское поселение
11
Кудрово
9
Волосово
8
Шушары
8
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимостив Калининград, Россия
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости
Калининград, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/4 Этаж
€ 211,512
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН, ориентир ВЕРХНЕЕ ОЗЕРО. Продаётся 2 комнатная квартира в тихом центр…

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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