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Квартиры-студии в Северный административный округ, Россия

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7 объектов найдено
Студия 1 комната в Северный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 101 м²
€ 777,966
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната в Северный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 33 м²
€ 275,490
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната в Северный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 34 м²
€ 285,072
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната в Северный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 33 м²
€ 273,404
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната в Северный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 33 м²
€ 266,084
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната в Северный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 132 м²
€ 946,825
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната в Северный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 168 м²
€ 1,178,219
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…

Параметры недвижимости в Северный административный округ, Россия

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