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Купить квартира-студия в Северо-Восточный административный округ, Россия

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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Северо-Восточный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Восточный административный округ, Россия
1 Количество комнат 157 м²
€ 804,392
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…

Параметры недвижимости в Северо-Восточный административный округ, Россия

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