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Купить дом в Северо-Восточный административный округ, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнатыв Северо-Восточный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат 45 м² Количество этажей 5
€ 220,295
Продается уютная очень теплая квартира с одной спальней, евродвушка, кухня -гостиная 15 кв. …

Параметры недвижимости в Северо-Восточный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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