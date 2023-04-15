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Россия
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63 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
43 м²
Количество этажей 5
€ 174,133
Продается 2-комнатная квартира на 4 этаже 5-этажного кирпичного дома, включенного в программ…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
71 м²
Количество этажей 17
€ 263,289
Продается 3- комнатная квартира 71 кв.м. с дизайнерским свежим евроремонтом (конец 2019 года…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
81 м²
€ 514,791
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
84 м²
€ 503,514
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
84 м²
€ 499,819
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 1 комната
Северо-Восточный административный округ, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 354,696
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 4 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
4 Количество комнат
100 м²
€ 665,306
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 4 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
4 Количество комнат
100 м²
€ 666,718
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 4 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
4 Количество комнат
100 м²
€ 665,306
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 4 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
4 Количество комнат
100 м²
€ 660,892
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
84 м²
€ 499,819
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
83 м²
€ 548,824
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
83 м²
€ 547,601
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
54 м²
€ 431,836
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
83 м²
€ 545,155
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Студия 1 комната
Северо-Восточный административный округ, Россия
1 Количество комнат
157 м²
€ 804,392
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 4 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
4 Количество комнат
132 м²
€ 858,575
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
67 м²
€ 461,730
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
90 м²
€ 536,552
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
62 м²
€ 439,162
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
90 м²
€ 520,583
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
62 м²
€ 434,613
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
67 м²
€ 450,979
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
90 м²
€ 520,583
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
62 м²
€ 434,613
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
67 м²
€ 450,979
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 4 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
4 Количество комнат
106 м²
€ 719,006
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
61 м²
€ 425,201
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
61 м²
€ 431,341
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат
89 м²
€ 515,907
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
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