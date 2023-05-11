Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Кавказский федеральный округ

Жильё с видом на горы в Северо-Кавказский федеральный округ, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 12/16
€ 88,740
Квартира 3 комнаты в Мытищи, Россия
Квартира 3 комнаты
Мытищи, Россия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 17
€ 144,484
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/16
€ 127,833
Квартира 3 комнаты в Veshki, Россия
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
Комнаты 3
Площадь 73 м²
€ 186,096
Квартира в Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
Площадь 146 м²
€ 335,002
Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/9
€ 45,614
Квартира 1 комната в Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/16
€ 93,629
Дом 3 комнаты в Черёмхово, Россия
Дом 3 комнаты
Черёмхово, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 83,751
Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
€ 109,612
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/7
€ 58,758
Квартира 4 комнаты в район Коньково, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коньково, Россия
Комнаты 4
Площадь 126 м²
€ 714,170
Дом в Мельниковское сельское поселение, Россия
Дом
Мельниковское сельское поселение, Россия
Площадь 450 м²
€ 957,149

Параметры недвижимости в Северо-Кавказский федеральный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти