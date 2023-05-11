Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Кавказский федеральный округ
  4. Квартиры

Квартиры с видом на море в Северо-Кавказский федеральный округ, Россия

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Студия 1 комната в Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
Комнаты 1
Площадь 6 м²
€ 3,462
Дом в Kusakovka, Россия
Дом
Kusakovka, Россия
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
€ 59,822
Дом 9 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Комнаты 9
Площадь 610 м²
Количество этажей 2
€ 1,237,332
Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 20/30
€ 152,251
Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Этаж 6/9
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 22/30
€ 173,432
Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 8/10
€ 160,913
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 9/16
€ 86,209
Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 61 м²
€ 495,149
Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/18
€ 170,407
Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 11/17
€ 130,188
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/17
€ 100,557

Параметры недвижимости в Северо-Кавказский федеральный округ, Россия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти