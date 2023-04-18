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Купить дом в Nizinskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Домв Nizinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Nizinskoe selskoe poselenie, Россия
500 м²
€ 1,004,116
Арт. 3352162 Новый семейный коттедж с современным дизайнерским ремонтом. Клеёный брус. в 20…

Параметры недвижимости в Nizinskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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