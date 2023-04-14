Купить вилла в городской округ Нижний Новгород, Россия

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Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
191 м²
Количество этажей 2
€ 386,041
Внесен задаток до 31 мая 2023 г. ! Предлагаю Вашему вниманию земельный участок площадью 28 …
Вилла
Нижний Новгород, Россия
340 м²
Количество этажей 2
€ 216,128
В продаже дом в частном секторе в автозаводском районе. Дом 1996 года постройки , в 2021 год…
Вилла
Beshencevo, Россия
150 м²
Количество этажей 2
€ 101,890
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша о…
Вилла
Novopokrovskoe, Россия
323 м²
Количество этажей 3
€ 332,138
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет! Продается загород…
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
302 м²
Количество этажей 3
€ 343,324
Продаётся коттедж в Нижегородской области, д.Сартаково. Коттеджный поселок Серебряный ключ, …
Вилла
Нижний Новгород, Россия
468 м²
Количество этажей 2
€ 221,267
В продаже замок в черте города с шикарным дизайнерским ремонтом . Ижс , вода центральная , с…
Вилла
Нижний Новгород, Россия
950 м²
Количество этажей 3
€ 941,373
Продается уникальный дом 700кв.м в элитном коттеджном посёлке "Александровская Слобода" (за …
Вилла
Нижний Новгород, Россия
483 м²
Количество этажей 3
€ 264,692
Продается Коттедж-Дуплекс в коттеджном поселке Зеленый дол.Метраж всего дома (обеих секций) …
Вилла
Beshencevo, Россия
250 м²
Количество этажей 2
€ 138,437
Тиз Надежда, Приокский район. Коттедж два этажа, первый этаж полностью готов к проживанию, р…
Вилла
Kusakovka, Россия
365 м²
Количество этажей 2
€ 125,147
У вас большая семья и вы в поисках просторного дома, где каждому найдётся место? При этом вы…
Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия
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