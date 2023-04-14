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Купить вилла в городской округ Нижний Новгород, Россия

Нижний Новгород
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10 объектов найдено
Виллав городской округ Нижний Новгород, Россия
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
191 м² Количество этажей 2
€ 386,041
Внесен задаток до 31 мая 2023 г. !  Предлагаю Вашему вниманию земельный участок площадью 28 …
Виллав Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
340 м² Количество этажей 2
€ 216,128
В продаже дом в частном секторе в автозаводском районе. Дом 1996 года постройки , в 2021 год…
Виллав Beshencevo, Россия
Вилла
Beshencevo, Россия
150 м² Количество этажей 2
€ 101,890
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б   , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша   о…
Виллав Novopokrovskoe, Россия
Вилла
Novopokrovskoe, Россия
323 м² Количество этажей 3
€ 332,138
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет! Продается загород…
Виллав городской округ Нижний Новгород, Россия
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
302 м² Количество этажей 3
€ 343,324
Продаётся коттедж в Нижегородской области, д.Сартаково. Коттеджный поселок Серебряный ключ, …
Виллав Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
468 м² Количество этажей 2
€ 221,267
В продаже замок в черте города с шикарным дизайнерским ремонтом . Ижс , вода центральная , с…
Виллав Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
950 м² Количество этажей 3
€ 941,373
Продается уникальный дом 700кв.м в элитном коттеджном посёлке "Александровская Слобода" (за …
Виллав Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
483 м² Количество этажей 3
€ 264,692
Продается Коттедж-Дуплекс в коттеджном поселке Зеленый дол.Метраж всего дома (обеих секций) …
Виллав Beshencevo, Россия
Вилла
Beshencevo, Россия
250 м² Количество этажей 2
€ 138,437
Тиз Надежда, Приокский район. Коттедж два этажа, первый этаж полностью готов к проживанию, р…
Виллав Kusakovka, Россия
Вилла
Kusakovka, Россия
365 м² Количество этажей 2
€ 125,147
У вас большая семья и вы в поисках просторного дома, где каждому найдётся место? При этом вы…

Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия

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