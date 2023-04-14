Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. городской округ Нижний Новгород
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус в городской округ Нижний Новгород, Россия

Нижний Новгород
8
Таунхаус В архив
Очистить
11 объектов найдено
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 115,812
Продается таунхаусы   В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность .   Площадь 91 кв…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 115,812
Продается таунхаусы   В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность .   Площадь 91 кв…
Таунхаусв Novopokrovskoe, Россия
Таунхаус
Novopokrovskoe, Россия
104 м² Количество этажей 3
€ 68,111
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
Таунхаусв Подновье, Россия
Таунхаус
Подновье, Россия
220 м² Количество этажей 3
€ 215,851
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
Таунхаусв Подновье, Россия
Таунхаус
Подновье, Россия
160 м² Количество этажей 3
€ 164,906
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 132,789
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
216 м² Количество этажей 3
€ 99,675
Продается таунхаус общей площадью 216 кв. м. На земле 2, 5 сотки Рядом располагаются: ЖК Кра…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
102 м² Количество этажей 3
€ 121,714
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
113 м² Количество этажей 3
€ 153,233
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
90 м² Количество этажей 2
€ 97,571
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
90 м² Количество этажей 2
€ 117,583
Акция! Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По …

Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти