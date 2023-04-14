Купить таунхаус в городской округ Нижний Новгород, Россия

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Россия
Приволжский федеральный округ
городской округ Нижний Новгород
Таунхаусы
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Нижний Новгород
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11 объектов найдено
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Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
Количество этажей 2
€ 115,812
Продается таунхаусы В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность . Площадь 91 кв…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
Количество этажей 2
€ 115,812
Продается таунхаусы В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность . Площадь 91 кв…
Таунхаус
Novopokrovskoe, Россия
104 м²
Количество этажей 3
€ 68,111
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
Таунхаус
Подновье, Россия
220 м²
Количество этажей 3
€ 215,851
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
Таунхаус
Подновье, Россия
160 м²
Количество этажей 3
€ 164,906
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
Количество этажей 2
€ 132,789
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
216 м²
Количество этажей 3
€ 99,675
Продается таунхаус общей площадью 216 кв. м. На земле 2, 5 сотки Рядом располагаются: ЖК Кра…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
102 м²
Количество этажей 3
€ 121,714
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
113 м²
Количество этажей 3
€ 153,233
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
90 м²
Количество этажей 2
€ 97,571
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
90 м²
Количество этажей 2
€ 117,583
Акция! Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По …
Параметры недвижимости в городской округ Нижний Новгород, Россия
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