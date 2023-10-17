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Виллы в Нижегородская область, Россия

Нижний Новгород
5
Shapkinskiy selsovet
4
Вилла В архив
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27 объектов найдено
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю дом в Ленинском районе, СНТ ЗЕФС 1. Дом в отличном состоянии, сделан качественный рем…
€106,999
Вилла в Богородский район, Россия
Вилла
Богородский район, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Загородный дом- коттедж для круглогодичного проживания.  1 этаж - кухня- гостинная жилая к…
€116,727
Вилла в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продаю  современный двухэтажный коттедж 2017 года постройки   с приусадебным участком  ЖК Gr…
€51,068
Вилла в городской округ Бор, Россия
Вилла
городской округ Бор, Россия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается дом в закрытом благоустроенном элитном поселке, расположенном в сосновом бору, 2…
€145,908
Вилла в Laptevo, Россия
Вилла
Laptevo, Россия
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продам 3-х.эт качественный и современный дом. 240м, 6 комнат, 2 с/у, двухконтурный газовый к…
€150,772
Вилла в городской округ Чкаловск, Россия
Вилла
городской округ Чкаловск, Россия
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продам 3-х.эт кирпичный дом на Горьковском море, 250м, 4 комнаты, большая кухня, 2 санузла, …
€92,409
Вилла в Fedurinskiy selsovet, Россия
Вилла
Fedurinskiy selsovet, Россия
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж в курортной зоне Нижегородской области база отдыха "Изумрудное".   Дом в идеа…
€237,831
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 318 м²
Количество этажей 4
Продаю дом и земельный участок в Автозаводском районе. Подвал 83,2 кв м, первый этаж 92,4 кв…
€155,636
Вилла в Богородск, Россия
Вилла
Богородск, Россия
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Продаю   большой и очень уютный дом в Богородске , построенный по индивидуальному проекту. Т…
€116,727
Вилла в Городец, Россия
Вилла
Городец, Россия
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продам очень хороший кирпичный 3 эт. дом, сделан по спецпректу и под руководством лучших про…
€204,272
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж по цене квартиры. Площадь 100 м2 с участком 4 сотки. Есть возможность доку…
€111,863
Вилла в Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Продается новый загородный дом, вблизи Нижнего Новгорода, 17 км от города, поселок Каменки. …
€165,363
Вилла в Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
€33,948
Вилла в Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
€34,045
Вилла в городской округ Бор, Россия
Вилла
городской округ Бор, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
€131,318
Вилла в Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
€71,981
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б   , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша   о…
€89,490
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 323 м²
Количество этажей 3
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет! Продается загород…
€291,720
Вилла в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Площадь 417 м²
Количество этажей 2
Продается двух этажный коттедж   417 м2 . Расположенный в Зеленом городе, на реке Кудьма в К…
€411,462
Вилла в Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
€37,450
Вилла в Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
€37,450
Вилла в городской округ Нижний Новгород, Россия
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
Продаётся коттедж в Нижегородской области, д.Сартаково. Коттеджный поселок Серебряный ключ, …
€262,635
Вилла в городской округ Нижний Новгород, Россия
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный дом 700кв.м в элитном коттеджном посёлке "Александровская Слобода" (за …
€826,814
Вилла с подвалом в городской округ Нижний Новгород, Россия
Вилла с подвалом
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 483 м²
Количество этажей 3
Продается Коттедж-Дуплекс в коттеджном поселке Зеленый дол.Метраж всего дома (обеих секций) …
€232,481
Вилла в Gryaznaya, Россия
Вилла
Gryaznaya, Россия
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Деревня расположена в 3 км на запад от города Выкса. Жилой дом с земельным участком. Дом 201…
€38,909
Вилла в Barminskiy selsovet, Россия
Вилла
Barminskiy selsovet, Россия
Площадь 322 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в живописном, экологически чистом районе Нижегородской области в 120 км. от г…
€53,500
Вилла в Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
очень приятный, красивый, уютный, полностью готовый к проживанию, оборудованный всем необход…
€291,817

Параметры недвижимости в Нижегородская область, Россия

с видом на горы
недорогая
элитная
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