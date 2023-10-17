ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Россия
Нижегородская область
Виллы
Виллы в Нижегородская область, Россия
Нижний Новгород
5
Shapkinskiy selsovet
4
Вилла
Очистить
27 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла
Нижний Новгород, Россия
140 м²
2
Продаю дом в Ленинском районе, СНТ ЗЕФС 1. Дом в отличном состоянии, сделан качественный рем…
€106,999
Рекомендовать
Вилла
Богородский район, Россия
138 м²
2
Загородный дом- коттедж для круглогодичного проживания. 1 этаж - кухня- гостинная жилая к…
€116,727
Рекомендовать
Вилла
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
77 м²
2
Продаю современный двухэтажный коттедж 2017 года постройки с приусадебным участком ЖК Gr…
€51,068
Рекомендовать
Вилла
городской округ Бор, Россия
320 м²
2
Продается дом в закрытом благоустроенном элитном поселке, расположенном в сосновом бору, 2…
€145,908
Рекомендовать
Вилла
Laptevo, Россия
240 м²
3
Продам 3-х.эт качественный и современный дом. 240м, 6 комнат, 2 с/у, двухконтурный газовый к…
€150,772
Рекомендовать
Вилла
городской округ Чкаловск, Россия
250 м²
3
Продам 3-х.эт кирпичный дом на Горьковском море, 250м, 4 комнаты, большая кухня, 2 санузла, …
€92,409
Рекомендовать
Вилла
Fedurinskiy selsovet, Россия
281 м²
2
Продаю коттедж в курортной зоне Нижегородской области база отдыха "Изумрудное". Дом в идеа…
€237,831
Рекомендовать
Вилла
Нижний Новгород, Россия
318 м²
4
Продаю дом и земельный участок в Автозаводском районе. Подвал 83,2 кв м, первый этаж 92,4 кв…
€155,636
Рекомендовать
Вилла
Богородск, Россия
221 м²
2
Продаю большой и очень уютный дом в Богородске , построенный по индивидуальному проекту. Т…
€116,727
Рекомендовать
Вилла
Городец, Россия
375 м²
3
Продам очень хороший кирпичный 3 эт. дом, сделан по спецпректу и под руководством лучших про…
€204,272
Рекомендовать
Вилла
Нижний Новгород, Россия
100 м²
2
Продается коттедж по цене квартиры. Площадь 100 м2 с участком 4 сотки. Есть возможность доку…
€111,863
Рекомендовать
Вилла
Kamenki, Россия
595 м²
2
Продается новый загородный дом, вблизи Нижнего Новгорода, 17 км от города, поселок Каменки. …
€165,363
Рекомендовать
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м²
2
Продаю коттедж Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
€33,948
Рекомендовать
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м²
2
Продаю коттедж Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
€34,045
Рекомендовать
Вилла
городской округ Бор, Россия
220 м²
2
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
€131,318
1
Рекомендовать
Вилла
Orinkino, Россия
140 м²
2
Продаю загородный дом на участке 10 соток. Богородский район , ДНП Оринки. Дом для кру…
€71,981
Рекомендовать
Вилла
Нижний Новгород, Россия
150 м²
2
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша о…
€89,490
Рекомендовать
Вилла
Нижний Новгород, Россия
323 м²
3
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет! Продается загород…
€291,720
Рекомендовать
Вилла
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
417 м²
2
Продается двух этажный коттедж 417 м2 . Расположенный в Зеленом городе, на реке Кудьма в К…
€411,462
Рекомендовать
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м²
2
Продаю коттедж Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
€37,450
Рекомендовать
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м²
2
Продаю коттедж Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
€37,450
Рекомендовать
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
302 м²
3
Продаётся коттедж в Нижегородской области, д.Сартаково. Коттеджный поселок Серебряный ключ, …
€262,635
1
Рекомендовать
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
950 м²
3
Продается уникальный дом 700кв.м в элитном коттеджном посёлке "Александровская Слобода" (за …
€826,814
1
Рекомендовать
Вилла с подвалом
городской округ Нижний Новгород, Россия
483 м²
3
Продается Коттедж-Дуплекс в коттеджном поселке Зеленый дол.Метраж всего дома (обеих секций) …
€232,481
Рекомендовать
Вилла
Gryaznaya, Россия
146 м²
2
Деревня расположена в 3 км на запад от города Выкса. Жилой дом с земельным участком. Дом 201…
€38,909
Рекомендовать
Вилла
Barminskiy selsovet, Россия
322 м²
3
Дом расположен в живописном, экологически чистом районе Нижегородской области в 120 км. от г…
€53,500
Рекомендовать
Вилла
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
300 м²
2
очень приятный, красивый, уютный, полностью готовый к проживанию, оборудованный всем необход…
€291,817
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Нижегородская область, Россия
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL