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35 объектов найдено
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Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
2
Продается таунхаусы В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность . Площадь 91 кв…
€115,754
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Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
2
Продается таунхаусы В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность . Площадь 91 кв…
€102,136
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Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
104 м²
3
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
€77,331
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Таунхаус с охраной, с кредитом / ипотекой
Нижний Новгород, Россия
92 м²
2
Продаётся таунхаус в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью 92 кв. м. с прилегающ…
€116,727
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Таунхаус с охраной, с кредитом / ипотекой
Нижний Новгород, Россия
73 м²
3
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
€82,681
Рекомендовать
Таунхаус с кредитом / ипотекой
Нижний Новгород, Россия
150 м²
3
Продаётся 3-х этажный таунхаус на этапе строительства.Таунхаус находится в очень перспективн…
€87,545
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Таунхаус с подвалом
городской округ Нижний Новгород, Россия
220 м²
3
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
€189,584
Рекомендовать
Таунхаус с подвалом
городской округ Нижний Новгород, Россия
160 м²
3
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
€144,838
Рекомендовать
Таунхаус с охраной
Нижний Новгород, Россия
105 м²
2
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
€125,831
Рекомендовать
Таунхаус с охраной
Нижний Новгород, Россия
131 м²
2
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден…
€137,057
Рекомендовать
Таунхаус с охраной
Нижний Новгород, Россия
73 м²
3
Акция 10% скидка!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
€92,680
Рекомендовать
Таунхаус с охраной
Нижний Новгород, Россия
91 м²
3
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
€106,902
Рекомендовать
Таунхаус с охраной
Нижний Новгород, Россия
91 м²
3
Акция!!! В честь праздновая 10-летия компании ЕвроДом на данную секцию действует скидка 10%!…
€83,100
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
2
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€88,842
Рекомендовать
Таунхаус с двором, с кредитом / ипотекой
Нижний Новгород, Россия
265 м²
3
Продаю таунхаус: Нижегородская область, Кстовский р-н, сельское поселение Афонинский сельсов…
€80,736
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
72 м²
3
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€91,981
Рекомендовать
Таунхаус с лифтом, с подвалом
Нижний Новгород, Россия
241 м²
2
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол. Адрес Радужн…
€135,208
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
2
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
€116,629
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
127 м²
2
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
€155,996
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
131 м²
2
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
€164,983
Рекомендовать
Таунхаус с подвалом
городской округ Нижний Новгород, Россия
216 м²
3
Продается таунхаус общей площадью 216 кв. м. На земле 2, 5 сотки Рядом располагаются: ЖК Кра…
€96,300
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
131 м²
3
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€129,131
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
109 м²
2
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€131,220
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
105 м²
2
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€107,848
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
105 м²
3
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волг…
€116,904
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
113 м²
3
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
€134,586
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
102 м²
3
3 этажа. 2 парковочных места. Участок перед домом - 107, 3 кв.м. Для строительства использую…
€106,902
Рекомендовать
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
90 м²
2
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
€103,274
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Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
90 м²
2
Танхаус в элитном котеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюзив…
€105,686
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Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м²
2
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€94,338
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Параметры недвижимости в Нижегородская область, Россия
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