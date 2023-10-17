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Таунхаусы в Нижегородская область, Россия

Нижний Новгород
32
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35 объектов найдено
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаусы   В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность .   Площадь 91 кв…
€115,754
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаусы   В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность .   Площадь 91 кв…
€102,136
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
€77,331
Таунхаус с охраной, с кредитом / ипотекой в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с охраной, с кредитом / ипотекой
Нижний Новгород, Россия
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Продаётся таунхаус   в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью 92 кв. м. с прилегающ…
€116,727
Таунхаус с охраной, с кредитом / ипотекой в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с охраной, с кредитом / ипотекой
Нижний Новгород, Россия
Площадь 73 м²
Количество этажей 3
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
€82,681
Таунхаус с кредитом / ипотекой в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с кредитом / ипотекой
Нижний Новгород, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продаётся 3-х этажный таунхаус на этапе строительства.Таунхаус находится в очень перспективн…
€87,545
Таунхаус с подвалом в городской округ Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с подвалом
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
€189,584
Таунхаус с подвалом в городской округ Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с подвалом
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
€144,838
Таунхаус с охраной в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с охраной
Нижний Новгород, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
€125,831
Таунхаус с охраной в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с охраной
Нижний Новгород, Россия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Акция 10% скидка!!!  Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден…
€137,057
Таунхаус с охраной в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с охраной
Нижний Новгород, Россия
Площадь 73 м²
Количество этажей 3
Акция 10% скидка!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден.  …
€92,680
Таунхаус с охраной в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с охраной
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
€106,902
Таунхаус с охраной в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с охраной
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Акция!!! В честь праздновая 10-летия компании ЕвроДом на данную секцию действует скидка 10%!…
€83,100
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€88,842
Таунхаус с двором, с кредитом / ипотекой в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с двором, с кредитом / ипотекой
Нижний Новгород, Россия
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продаю таунхаус: Нижегородская область, Кстовский р-н, сельское поселение Афонинский сельсов…
€80,736
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€91,981
Таунхаус с лифтом, с подвалом в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с лифтом, с подвалом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол.   Адрес Радужн…
€135,208
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
€116,629
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
€155,996
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
€164,983
Таунхаус с подвалом в городской округ Нижний Новгород, Россия
Таунхаус с подвалом
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус общей площадью 216 кв. м. На земле 2, 5 сотки Рядом располагаются: ЖК Кра…
€96,300
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€129,131
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€131,220
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€107,848
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
  Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волг…
€116,904
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 113 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
€134,586
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 102 м²
Количество этажей 3
3 этажа. 2 парковочных места. Участок перед домом - 107, 3 кв.м. Для строительства использую…
€106,902
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
€103,274
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Танхаус в элитном котеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюзив…
€105,686
Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
€94,338

Параметры недвижимости в Нижегородская область, Россия

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