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Купить недвижимость в Нижнедевицкий район, Россия

Verhneturovskoe selskoe poselenie
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Vyaznovatovskoe selskoe poselenie
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Vyaznovatovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Vyaznovatovskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 42 м² Количество этажей 2
€ 11,236
Продам 2-комнатную квартиру на 2 этаже 2-этажного кирпичного дома. Квартира с хорошим космет…
Домв Verhneturovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Verhneturovskoe selskoe poselenie, Россия
61 м² Количество этажей 1
€ 25,281
Продаю отдельно стоящий  дом в с. Верхнее Турово. Под домом и садом 19 соток земли. Отличный…

Параметры недвижимости в Нижнедевицкий район, Россия

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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