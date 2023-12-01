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Дома в Nizhegorodskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Nizhegorodskiy selsovet, Россия
Дом
Nizhegorodskiy selsovet, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Продам дачный дом в очень красивом месте на берегу озера, на первой линии по адресу д. Креме…
€12,329
в месяц
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Параметры недвижимости в Nizhegorodskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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