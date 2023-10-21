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Квартиры в Никольское, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с подвалом в Никольское, Россия
Квартира 2 спальни с мебелью, с подвалом
Никольское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 4
For sale  2+1  86m2 total  2 balcony  With documents  Price 69000 euro  Arba 
€69,000
Realting.com
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