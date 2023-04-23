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Дома в Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия

4 объекта найдено
Дом в Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
162 м²
€ 188,093
Арт. 42916395 Анализ предложений на рынке показал, что данный дом лучший в соотношении цена…
Дом в Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
162 м²
€ 188,093
Арт. 41483892 Потратьте свои деньги максимально выгодно – свой большой, каменный, с качеств…
Дом в Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
156 м²
€ 188,093
Арт. 26918502 Предлагаем вашему вниманию коттедж в концепции "заезжай и живи". Все фотограф…
Дом в Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
162 м²
€ 187,519
Арт. 26916878 Предлагаем вашему вниманию коттедж в концепции "заезжай и живи". Все фотограф…

Параметры недвижимости в Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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