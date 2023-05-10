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Дома в Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия
Дом
Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€ 141

Параметры недвижимости в Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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