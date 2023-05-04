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Жильё в Невский район, Россия

1 объект найдено
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 27 м²
Этаж 3/16
€ 49,098

Параметры недвижимости в Невский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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