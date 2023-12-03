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Жильё в Невский округ, Россия

2 объекта найдено
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 122 м²
Арт. 53801523 Невский район – это район, где инфраструктура полностью сформирована. Нет нео…
€246,591
в месяц
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МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 100 м²
Арт. 34472854 Квартира на 3 стороны с 7 большими окнами и лоджией в ЖК бизнес-класса! Подз…
€226,453
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в Невский округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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