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Купить квартиру в Некрасовский, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Некрасовский, Россия
Квартира 3 комнаты
Некрасовский, Россия
3 Количество комнат 78 м² Количество этажей 4
€ 87,279
Продается трехкомнатная квартира в ЖК Катуар в Московской области, город Мытищи, д. Сухарево…
Квартира 2 комнатыв Некрасовский, Россия
Квартира 2 комнаты
Некрасовский, Россия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 4
€ 70,448
Продается двухкомнатная квартира в ЖК Катуар в Московской области, город Мытищи, д. Сухарево…
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