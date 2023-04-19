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Купить дом в Навашинский городской округ, Россия

1 объект найдено
Домв Навашинский городской округ, Россия
Дом
Навашинский городской округ, Россия
98 м² Количество этажей 1
€ 27,736
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет. Все удобства. Вс…

Параметры недвижимости в Навашинский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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