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Жильё в Narvskiy okrug, Россия

1 объект найдено
Квартира в Narvskiy okrug, Россия
Квартира
Narvskiy okrug, Россия
Площадь 67 м²
Арт. 54503069 Продается просторная 3-х комнатная квартира с новым ремонтом в зеленном район…
€188,268

Параметры недвижимости в Narvskiy okrug, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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