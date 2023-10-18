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Квартиры в Народный округ, Россия

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7 объектов найдено
Квартира 1 ванная в Невский район, Россия
Квартира 1 ванная
Невский район, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 4/22
Продается квартира студия в ЖК Октябрьская набережная по ПЕРЕУСТУПКЕ. Без обременений. …
€49,458
Квартира 1 комната в Невский район, Россия
Квартира 1 комната
Невский район, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/5
Продается срочно хорошая 1 комнатная квартира. Общая площадь квартиры 30,3 кв.м., Комната …
€52,852
Квартира 1 комната в Невский район, Россия
Квартира 1 комната
Невский район, Россия
Комнаты 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/12
Продается в Прямой продаже великолепная квартира, полностью готовая к проживанию. ЕВРОДВУШК…
€105,705
Квартира 2 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Невский район, Россия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/11
Продам 2-х комнатную квартиру в монолитно-кирпичном доме, с хорошей планировкой. Без отд…
€104,735
Квартира 1 комната с мебелью в Невский район, Россия
Квартира 1 комната с мебелью
Невский район, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 23/24
Продается просторная однокомнатная квартира с качественным ремонтом от Застройщика. Прямая …
€49,943
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 46 м²
Арт. 33905361 В продаже отличная однокомнатная квартира в квартале Вена, Кудрово! "Вена…
€80,491
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 87 м²
Арт. 33905475 В продаже отличная евро-трехкомнатная квартира в квартале Вена, Кудрово! "В…
€160,012

Параметры недвижимости в Народный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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