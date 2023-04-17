Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Наро-Фоминский городской округ
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус в Наро-Фоминский городской округ, Россия

Апрелевка
1
Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 5 комнатв Апрелевка, Россия
Таунхаус 5 комнат
Апрелевка, Россия
5 Количество комнат 127 м² Количество этажей 3
€ 323,737
Код объекта в БД Агентства: 719-801, Киевское шоссе, 29 км от МКАД, Парк Апрель КП (Апрелевк…

Параметры недвижимости в Наро-Фоминский городской округ, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти