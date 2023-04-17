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Купить недвижимость с бассейном в Наро-Фоминский городской округ, Россия

Апрелевка
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2 объекта найдено
Дом 8 комнатв Novoglagolevo, Россия
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
8 Количество комнат 868 м² Количество этажей 3
€ 1,820,740
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
Дом 8 комнатв Мартемьяново, Россия
Дом 8 комнат
Мартемьяново, Россия
8 Количество комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 948,884
Код объекта в БД Агентства: 285-904, Киевское шоссе, 27 км от МКАД, Мартемьяново. …

Параметры недвижимости в Наро-Фоминский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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