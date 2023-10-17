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Квартиры в Наро-Фоминский городской округ, Россия

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114 объектов найдено
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №19 общ…
€68,287
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №43 общ…
€69,896
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №54 общ…
€72,448
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №4 обще…
€94,489
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №194 об…
€117,359
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №184 об…
€95,377
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №157 об…
€87,372
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №149 об…
€76,779
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №126 об…
€123,107
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к квартира №125 об…
€131,025
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №99 общ…
€101,455
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №100 об…
€89,880
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №101 об…
€84,595
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №95 общ…
€85,354
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №93 общ…
€74,252
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №48 общ…
€101,431
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №34 общ…
€90,072
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №65 общ…
€85,682
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к квартира №58 общ…
€120,437
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к квартира №53 общ…
€123,383
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №46 общ…
€94,085
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №31 общ…
€110,988
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №56 общ…
€76,964
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №48 общ…
€75,252
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к квартира №1 обще…
€162,315
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №26 общ…
€114,804
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №17 общ…
€73,540
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №174 об…
€77,241
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №177 об…
€96,228
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №183 об…
€77,868

Параметры недвижимости в Наро-Фоминский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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