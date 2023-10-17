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Жилая
Россия
Наро-Фоминский городской округ
Квартиры
Квартиры в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира
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114 объектов найдено
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Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
41 м²
3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №19 общ…
€68,287
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
41 м²
3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №43 общ…
€69,896
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
42 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №54 общ…
€72,448
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
54 м²
1/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №4 обще…
€94,489
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
58 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №194 об…
€117,359
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
56 м²
3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №184 об…
€95,377
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
48 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №157 об…
€87,372
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
43 м²
3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №149 об…
€76,779
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
64 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №126 об…
€123,107
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
3
68 м²
3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к квартира №125 об…
€131,025
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
61 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №99 общ…
€101,455
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
43 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №100 об…
€89,880
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
48 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №101 об…
€84,595
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
52 м²
3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №95 общ…
€85,354
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
43 м²
3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №93 общ…
€74,252
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
55 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №48 общ…
€101,431
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
50 м²
2/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №34 общ…
€90,072
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
48 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №65 общ…
€85,682
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
3
74 м²
2/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к квартира №58 общ…
€120,437
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
3
74 м²
1/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к квартира №53 общ…
€123,383
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
54 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №46 общ…
€94,085
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
55 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №31 общ…
€110,988
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
44 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №56 общ…
€76,964
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
44 м²
3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №48 общ…
€75,252
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
3
99 м²
1/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к квартира №1 обще…
€162,315
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
60 м²
4/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №26 общ…
€114,804
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
44 м²
3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №17 общ…
€73,540
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
43 м²
2/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №174 об…
€77,241
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
2
56 м²
2/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №177 об…
€96,228
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
1
43 м²
3/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №183 об…
€77,868
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Параметры недвижимости в Наро-Фоминский городской округ, Россия
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