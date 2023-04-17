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Купить недвижимость в Наро-Фоминский городской округ, Россия

Апрелевка
3
12 объектов найдено
Дом 8 комнатв Novoglagolevo, Россия
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
8 Количество комнат 868 м² Количество этажей 3
€ 1,820,740
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
Дом 6 комнатв Апрелевка, Россия
Дом 6 комнат
Апрелевка, Россия
6 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 300,235
Код объекта в БД Агентства: 217-936, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
Дом 5 комнатв Taraskovo, Россия
Дом 5 комнат
Taraskovo, Россия
5 Количество комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 187,544
Код объекта в БД Агентства: 468-405, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Тарасково. …
Домв Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом
Наро-Фоминский городской округ, Россия
865 м² Количество этажей 3
€ 3,201,944
Вашему вниманию предлагается роскошная резиденция в коттеджном посёлке Архангельское-2, в эк…
Дом 6 комнатв Taraskovo, Россия
Дом 6 комнат
Taraskovo, Россия
6 Количество комнат 315 м² Количество этажей 2
€ 702,174
Код объекта в БД Агентства: 710-104, Минское шоссе, 28 км от МКАД, Голицыно-4 ДНП. …
Дом 8 комнатв Мартемьяново, Россия
Дом 8 комнат
Мартемьяново, Россия
8 Количество комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 948,884
Код объекта в БД Агентства: 285-904, Киевское шоссе, 27 км от МКАД, Мартемьяново. …
Дом 7 комнатв Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 7 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
7 Количество комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 552,585
Код объекта в БД Агентства: 280-906, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Шатры КП (Милюково). …
Дом 5 комнатв Апрелевка, Россия
Дом 5 комнат
Апрелевка, Россия
5 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 245,593
Код объекта в БД Агентства: 217-235, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
Таунхаус 5 комнатв Апрелевка, Россия
Таунхаус 5 комнат
Апрелевка, Россия
5 Количество комнат 127 м² Количество этажей 3
€ 323,737
Код объекта в БД Агентства: 719-801, Киевское шоссе, 29 км от МКАД, Парк Апрель КП (Апрелевк…
Дом 7 комнатв Novoglagolevo, Россия
Дом 7 комнат
Novoglagolevo, Россия
7 Количество комнат 380 м² Количество этажей 3
€ 1,629,847
Код объекта в БД Агентства: 273-402, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Серебряный век к/п (Ново…
Дом 6 комнатв Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 6 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
6 Количество комнат 342 м² Количество этажей 2
€ 306,992
Код объекта в БД Агентства: 252-714, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Зеленые холмы к/п (Перши…
Дом 5 комнатв Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 5 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
5 Количество комнат 142 м² Количество этажей 2
€ 217,685
Код объекта в БД Агентства: 482-703, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Ритмы природы КП (Афинее…

Параметры недвижимости в Наро-Фоминский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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