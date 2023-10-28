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Жильё в Нахабино, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Нахабино, Россия
Квартира 3 комнаты
Нахабино, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
Продается трехкомнатная квартира. Свободная продажа, просмотр по договоренности. Помощь в по…
€77,089
Realting.com
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