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Квартиры в район Нагатинский Затон, Россия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 17/17
Номер лота: 4198440, Елена. Продам роскошную ВИДОВУЮ трехкомнатную квартиру с прекрасным рем…
€494,264

Параметры недвижимости в район Нагатинский Затон, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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