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Дома в Мытищи, Россия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Мытищи, Россия
Дом 6 комнат
Мытищи, Россия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
€ 508,034
Дом 4 спальни в Мытищи, Россия
Дом 4 спальни
Мытищи, Россия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
€ 755,000

Параметры недвижимости в Мытищи, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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