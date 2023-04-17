Купить недвижимость в Мурино, Россия

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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Всеволожский район
Murinskoe gorodskoe poselenie
Мурино
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21 объект найдено
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Квартира
Мурино, Россия
25 м²
5/8 Этаж
€ 43,066
Отличное предложение! Студия в одном из лучших ЖК г.Мурино. Закрытая , обустроенная террит…
Квартира 2 комнаты
Мурино, Россия
2 Количество комнат
52 м²
13/15 Этаж
€ 81,163
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в кирпично-монолитном доме. Квартира теплая, светла…
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
33 м²
7/14 Этаж
€ 57,421
Предлагаем однокомнатную квартиру в г.Мурино Ленинградской области, который находится на п…
Квартира 2 комнаты
Мурино, Россия
2 Количество комнат
53 м²
15/25 Этаж
€ 90,549
Продаётся отличная видовая квартира в ЖК Новое Мурино в пешей доступности от метро Дев…
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
42 м²
10/18 Этаж
€ 66,255
Продаётся квартира в новом доме в ЖК комфорт-класса "Форвард" Отличного метража (42кв.м) с …
Квартира
Мурино, Россия
42 м²
€ 65,372
Арт. 38998970 В продаже 1 - комнатная квартира в ЖК "Три Кита" в Мурино. Комплекс распол…
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
44 м²
26/27 Этаж
€ 55,213
Продается просторная однокомнатная квартира в новом кирпичном доме. Сделан косметический …
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
37 м²
3/19 Этаж
€ 60,734
Продаем отличную квартиру в новом доме от Лидер Групп, ЖК Территория2. Дом сдан в декабре 2…
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
34 м²
5/12 Этаж
€ 59,630
Продаётся светлая однокомнатная квартира в пешей доступности от метро Девяткино (10 м…
Квартира
Мурино, Россия
23 м²
9/11 Этаж
€ 39,201
Арт. 42549406. Продаю квартиру-студию в ЖК «Мой мир», надежный застройщик ПолисГрупп. Дом сд…
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
32 м²
8/18 Этаж
€ 55,213
Добро пожаловать в новый жилой квартал - "Мой Мир" район с торгово-развлекательной, социаль…
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
35 м²
3/16 Этаж
€ 61,838
Продается светлая просторная квартира в ЖК «Гренландия 2» от застройщика Сетл Сити. Площадь…
Квартира
Мурино, Россия
26 м²
17/19 Этаж
€ 45,274
Продается студия 26 кв. м в шаговой доступности от м. Девяткино (15 мин). Новому хозяину ос…
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
39 м²
10/19 Этаж
€ 69,425
Продается светлая, уютная, просторная однокомнатная квартира с мебелью, техникой и гардероб…
Квартира
Мурино, Россия
25 м²
12/18 Этаж
€ 36,440
БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА СДЕЛКУ. Прямая продажа. Собственность. Полная сумма в договоре. Никто не…
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
36 м²
17/19 Этаж
€ 69,425
Продается светлая уютная однокомнатная квартира с видом во двор и в 20 мин пешком от метро …
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
35 м²
16/24 Этаж
€ 65,151
Продается светлая, уютная теплая однокомнатная квартира. Будущим собственникам останутся шк…
Квартира
Мурино, Россия
83 м²
€ 143,553
Арт. 35037153 Уважаемый покупатель, В северной части города, в экологически чистом, быст…
Квартира
Мурино, Россия
67 м²
€ 121,468
Арт. 35190991 Дизайнерский ремонт и 2 просторные лоджии! Предлагается к продаже просторна…
Квартира
Мурино, Россия
93 м²
€ 183,306
Арт. 32955916 Продается шикарная, просторная, чистая, уютная 3х комн.кв. в ЖК Сокол! Кварти…
Квартира
Мурино, Россия
84 м²
€ 81,715
Продаётся шикарная 3-х комнатная квартира с ремонтом `Три Кита 1` Два санузла, балкон, лоджи…
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