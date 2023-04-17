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Купить дом в поселение Московский, Россия

1 объект найдено
Дом 8 комнатв Картмазово, Россия
Дом 8 комнат
Картмазово, Россия
8 Количество комнат 478 м² Количество этажей 4
€ 557,609
Код объекта в БД Агентства: 225-904, Киевское шоссе, 5 км от МКАД, Картмазово к/п (Картмазов…

Параметры недвижимости в поселение Московский, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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