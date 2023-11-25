ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Россия
Московский район
Квартиры
Квартиры в Московский район, Россия
Квартира
Очистить
97 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира
Московский район, Россия
43 м²
Арт. 55414728 Доброго времени суток, уважаемый Покупатель! Представляем Вашему вниманию к…
€209,765
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
29 м²
Арт. 55712485 Уважаемый покупатель хочу представить вашему вниманию Комфортную квартиру…
€140,696
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
58 м²
Арт. 54992834 Просторная квартира с изолированными комнатами в кирпично-монолитном доме 200…
€131,998
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира 2 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
2
55 м²
2/5
Продаётся 2-х комнатная квартира в престижном Московском районе. До метро Парк Победы 5 м…
€148,370
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
2
1
75 м²
8/17
Продаётся двухкомнатная квартира в Московском районе. В квартире выполнен качественный рем…
€148,370
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Московский район, Россия
78 м²
Арт. 54779557 Для покупки предлагается 3-комнатная квартира на первом этаже площадью 77,…
€171,905
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
80 м²
Арт. 55121477 Предлагается к продаже потрясающая трехкомнатная квартира с видом на Воскрес…
€319,251
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира с парковкой
okrug Zvezdnoe, Россия
52 м²
Арт. 5740446 Добрый день, уважаемый покупатель! Вашему вниманию, предлагается уникальная …
€204,546
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
203 м²
Арт. 54764936 Просторная двухэтажная квартира, расположенная на верхних этажах, для семьи в…
€457,389
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
56 м²
Арт. 54046672 Московский район – один из самых престижных и зеленых районов Санкт-Петербург…
€105,394
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
92 м²
Арт. 53052943 Семейная квартира у Парка Победы. Дом бизнес-класса. Современный дорогой рем…
€409,297
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира 1 ванная
okrug Zvezdnoe, Россия
1
25 м²
11/23
Престижный Московский район, метро Звёздная - 7 минут пешком! Продаётся квартира-студия 25 …
€60,371
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Московский район, Россия
71 м²
Арт. 53494089 Новый престижный ЖК в Московском районе рядом с метро! Двухсторонняя планиро…
€173,439
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
57 м²
Арт. 52738030 Предлагается в продажу в самом сердце Московского района, в 10 минутах от ст…
€239,439
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
64 м²
Арт. 53493069 Лучшая планировка в престижном ЖК у метро! Дешевле чем у застройщика на 4млн!…
€172,928
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
160 м²
Арт. 53897501 К продаже предлагается квартира в ЖК «Богемия» — дом бизнес-класса в централь…
€404,180
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
113 м²
Арт. 52260078 Продается просторная, светлая, семейная 3 комнатная квартира в самом зеленом …
€353,018
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
19 м²
21/26
Арт. 54920256. Комфортная большая студия полностью мебелирована. с гарнтированным доходом от…
€61,160
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
27 м²
Арт. 51835295 Продается 1 к.кв в ЖК "ЦДС Московский". Престижный Московский район, дом кири…
€55,971
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
29 м²
Арт. 51714230 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€73,735
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
31 м²
Арт. 51715654 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€77,326
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
29 м²
Арт. 51715736 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€69,744
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
46 м²
Арт. 51712648 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€105,691
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
41 м²
Арт. 51715256 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€100,206
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
29 м²
Арт. 51714878 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€73,479
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира 3 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
3
2
98 м²
3/6
В прямой продаже предлагается уникальная 3-х комнатная квартира в историческом доме, изв…
€243,531
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Московский район, Россия
30 м²
Арт. 51063102 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€72,139
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
30 м²
Арт. 51036056 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€68,885
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
30 м²
Арт. 51037163 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€74,072
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Квартира
Московский район, Россия
30 м²
Арт. 51035229 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€71,586
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
+78122092154
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Московский район, Россия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL