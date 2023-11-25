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Жильё в Московский район, Россия

okrug Zvezdnoe
25
97 объектов найдено
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 43 м²
Арт. 55414728 Доброго времени суток, уважаемый Покупатель! Представляем Вашему вниманию к…
€209,765
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 29 м²
Арт. 55712485 Уважаемый покупатель хочу представить вашему вниманию Комфортную квартиру…
€140,696
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 58 м²
Арт. 54992834 Просторная квартира с изолированными комнатами в кирпично-монолитном доме 200…
€131,998
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+78122092154
Квартира 2 комнаты в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Продаётся 2-х комнатная квартира в престижном Московском районе. До метро Парк Победы 5 м…
€148,370
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Квартира 2 комнаты в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 8/17
Продаётся двухкомнатная квартира в Московском районе. В квартире выполнен качественный рем…
€148,370
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Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 78 м²
Арт. 54779557 Для покупки предлагается 3-комнатная квартира на первом этаже площадью 77,…
€171,905
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 80 м²
Арт. 55121477 Предлагается к продаже потрясающая трехкомнатная квартира с видом на Воскрес…
€319,251
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+78122092154
Квартира с парковкой в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира с парковкой
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 52 м²
Арт. 5740446 Добрый день, уважаемый покупатель! Вашему вниманию, предлагается уникальная …
€204,546
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 203 м²
Арт. 54764936 Просторная двухэтажная квартира, расположенная на верхних этажах, для семьи в…
€457,389
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+78122092154
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 56 м²
Арт. 54046672 Московский район – один из самых престижных и зеленых районов Санкт-Петербург…
€105,394
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 92 м²
Арт. 53052943 Семейная квартира у Парка Победы. Дом бизнес-класса. Современный дорогой рем…
€409,297
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+78122092154
Квартира 1 ванная в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира 1 ванная
okrug Zvezdnoe, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 11/23
Престижный Московский район, метро Звёздная - 7 минут пешком! Продаётся квартира-студия 25 …
€60,371
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Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 71 м²
Арт. 53494089 Новый престижный ЖК в Московском районе рядом с метро! Двухсторонняя планиро…
€173,439
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 57 м²
Арт. 52738030 Предлагается в продажу в самом сердце Московского района, в 10 минутах от ст…
€239,439
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 64 м²
Арт. 53493069 Лучшая планировка в престижном ЖК у метро! Дешевле чем у застройщика на 4млн!…
€172,928
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 160 м²
Арт. 53897501 К продаже предлагается квартира в ЖК «Богемия» — дом бизнес-класса в централь…
€404,180
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 113 м²
Арт. 52260078 Продается просторная, светлая, семейная 3 комнатная квартира в самом зеленом …
€353,018
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 19 м²
Этаж 21/26
Арт. 54920256. Комфортная большая студия полностью мебелирована. с гарнтированным доходом от…
€61,160
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Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 27 м²
Арт. 51835295 Продается 1 к.кв в ЖК "ЦДС Московский". Престижный Московский район, дом кири…
€55,971
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 29 м²
Арт. 51714230 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€73,735
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 31 м²
Арт. 51715654 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€77,326
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 29 м²
Арт. 51715736 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€69,744
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 46 м²
Арт. 51712648 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€105,691
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 41 м²
Арт. 51715256 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€100,206
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 29 м²
Арт. 51714878 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€73,479
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира 3 комнаты в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 3/6
В прямой продаже предлагается уникальная 3-х комнатная квартира в историческом доме, изв…
€243,531
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Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51063102 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€72,139
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51036056 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€68,885
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МИР КВАРТИР
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51037163 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€74,072
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+78122092154
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51035229 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€71,586
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Типы недвижимости в Московский район

квартиры

Параметры недвижимости в Московский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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