Купить квартира-студия в Москве, Россия

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81 объект найдено
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Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
2/29 Этаж
€ 186,450
Студия 1 спальня
Москва, Россия
1 ванных комнат
25 м²
3/22 Этаж
€ 139,407
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
4/20 Этаж
€ 188,093
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
3/21 Этаж
€ 270,992
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
2/21 Этаж
€ 266,142
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
101 м²
€ 781,648
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
33 м²
€ 276,794
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
34 м²
€ 286,422
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
33 м²
€ 274,698
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
33 м²
€ 267,343
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
132 м²
€ 951,306
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
168 м²
€ 1,183,795
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 107,787
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
28 м²
€ 119,937
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
28 м²
€ 119,524
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
28 м²
€ 119,314
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
28 м²
€ 118,671
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
28 м²
€ 117,321
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 112,140
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 111,942
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
28 м²
€ 121,962
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 111,186
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
28 м²
€ 121,122
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 110,151
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
28 м²
€ 120,907
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
28 м²
€ 117,029
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 114,635
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 113,722
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
28 м²
€ 115,778
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Студия 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 105,932
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
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