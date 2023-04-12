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Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Купить недвижимость с видом на море в Москве, Россия
поселение Сосенское
6833
Коммунарка
2010
Москва
1413
район Коньково
157
поселение Вороновское
93
поселение Первомайское
41
район Некрасовка
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Квартира 3 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
3 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 338,570
Продается прекрасная двухуровневая квартира в Которе, общей площадью 92 м2. Квартира располо…
Квартира
Москва, Россия
95 м²
Количество этажей 3
€ 4,797
Продается прекрасная двухуровневая квартира в Которе, общей площадью 92 м2. Квартира располо…
Параметры недвижимости в Москве, Россия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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