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Количество комнат в Москве, Россия

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1 объект найдено
Комната 3 комнаты в Москва, Россия
Комната 3 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
В районе Пресненский(ЦАО), продается 1/3 доли в 3-х комнатной квартире. Площадь квартиры 56 …
€46,736

Параметры недвижимости в Москве, Россия

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