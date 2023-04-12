Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на море в Москве, Россия

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 7/30 Этаж
€ 85,230
Продаётся квартира-студия, площадью 23,6 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 99 м² Количество этажей 20
€ 252,037
Продается просторная квартира в ЖК комфорт-класса Город на Реке Тушино-2018, 2 оч. корп. 5. …
Квартира 2 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 13/15 Этаж
€ 131,112
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,7 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнатыв Новодрожжино, Россия
Квартира 2 комнаты
Новодрожжино, Россия
2 Количество комнат 53 м²
€ 157,386
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 44,702
СУПЕРЦЕНА: ДВУШКА ПО ЦЕНЕ ОДНУШКИ!!! Продам двухкомнатную квартиру в Гатчине на ул.Урицко…
Квартира 2 комнатыв район Коньково, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коньково, Россия
2 Количество комнат 61 м²
€ 444,278
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
140 м²
€ 290,563
Хорошее предложение по загородному дому в черте района Дагомыс. Дом находится в с. Сергей по…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
250 м² Количество этажей 3
€ 106,167
Для тех кто любит работать из дома или кто давно мечтал открыть свое дело, у нас есть отличн…
Квартира 3 комнатыв Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 9/12 Этаж
€ 79,474
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 49,8 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 3 комнатыв Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 15/16 Этаж
€ 176,463
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 61,5 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 4 комнатыв Москва, Россия
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² 16/30 Этаж
€ 198,795
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 83,7 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 3 комнатыв Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 6/15 Этаж
€ 155,659
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 56,6 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…

Параметры недвижимости в Москве, Россия

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти