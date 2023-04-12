Купить дом с бассейном в Москве, Россия

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Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат
1 027 м²
Количество этажей 3
€ 391,143
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат
880 м²
Количество этажей 4
€ 2,381,748
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат
1 090 м²
Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 13 комнат
поселение Первомайское, Россия
13 Количество комнат
939 м²
Количество этажей 2
€ 1,341,062
Код объекта в БД Агентства: 560-327, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Изумрудная долина к/п (…
Дом 9 комнат
Laptevo, Россия
9 Количество комнат
650 м²
€ 1,061,674
Код объекта в БД Агентства: 371-816, Калужское шоссе, 10 км от МКАД, Милорадово. …
Дом 9 комнат
поселение Сосенское, Россия
9 Количество комнат
930 м²
Количество этажей 3
€ 2,346,858
Код объекта в БД Агентства: 171-415, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
Дом 9 комнат
поселение Сосенское, Россия
9 Количество комнат
930 м²
Количество этажей 2
€ 2,793,879
Код объекта в БД Агентства: 171-417, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
Дом 8 комнат
поселение Десёновское, Россия
8 Количество комнат
1 280 м²
Количество этажей 3
€ 3,296,777
Код объекта в БД Агентства: 140-945, Калужское шоссе, 15 км от МКАД, Ваутутинки к/п (Ватутин…
Дом 6 комнат
поселение Десёновское, Россия
6 Количество комнат
394 м²
Количество этажей 2
€ 447,021
Код объекта в БД Агентства: 177-804, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, МосДачТрест к/п (Троицк…
Дом 9 комнат
поселение Сосенское, Россия
9 Количество комнат
900 м²
€ 2,234,991
Код объекта в БД Агентства: 171-414, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
Дом 8 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
8 Количество комнат
423 м²
Количество этажей 3
€ 1,665,152
Код объекта в БД Агентства: 184-725, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
Дом 17 комнат
Schapovo, Россия
17 Количество комнат
1 140 м²
Количество этажей 4
€ 983,445
Код объекта в БД Агентства: 317-907, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Озерный к/п (Щапово). …
Дом 9 комнат
поселение Сосенское, Россия
9 Количество комнат
808 м²
Количество этажей 2
€ 2,738,001
Код объекта в БД Агентства: 171-810, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
Дом
Москва, Россия
1 240 м²
Количество этажей 4
€ 1,676,327
Код объекта в БД Агентства: 167-829, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Потапово к/п (Южное Буто…
Дом 8 комнат
Фоминское, Россия
8 Количество комнат
669 м²
Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 316-902, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-1 к/п (Фоминск…
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6 Количество комнат
423 м²
Количество этажей 2
€ 726,409
Код объекта в БД Агентства: 314-926, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Ново-Троицкое-1 к/п (Пу…
Дом 7 комнат
поселение Щаповское, Россия
7 Количество комнат
423 м²
Количество этажей 2
€ 255,919
Код объекта в БД Агентства: 518-914, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Александровы пруды КП. …
Дом 10 комнат
поселение Марушкинское, Россия
10 Количество комнат
855 м²
Количество этажей 3
€ 736,524
Код объекта в БД Агентства: 486-705, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Ново-Никольское КП. …
Дом 5 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
5 Количество комнат
435 м²
Количество этажей 2
€ 1,503,107
Код объекта в БД Агентства: 184-703, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
Дом 5 ванных
Москва, Россия
5 ванных комнат
435 м²
Количество этажей 4
€ 603,478
Номер лота: 3645228, Четырехэтажный дом, имеющий зал, кабинет, кухню, 7 спален, 5 санузлов, …
Дом 10 комнат
поселение Марушкинское, Россия
10 Количество комнат
550 м²
Количество этажей 3
€ 669,413
Код объекта в БД Агентства: 274-907, Киевское шоссе, 15 км от МКАД, Большое Покровское к/п (…
Дом 8 комнат
Bachurino, Россия
8 Количество комнат
1 105 м²
Количество этажей 4
€ 1,955,715
Код объекта в БД Агентства: 565-607, Варшавское шоссе, 5 км от МКАД, Столбово-1 КП (Южное Бу…
Дом 6 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
6 Количество комнат
430 м²
Количество этажей 2
€ 894,041
Код объекта в БД Агентства: 312-418, Калужское шоссе, 22 км от МКАД, Микрорайон К (Троицк). …
Дом 10 комнат
Пушкино, Россия
10 Количество комнат
857 м²
Количество этажей 4
€ 1,923,720
Код объекта в БД Агентства: 189-719, Калужское шоссе, 11 км от МКАД, Праймвиль к/п (Пенино).…
Дом 14 комнат
Raevo, Россия
14 Количество комнат
1 500 м²
Количество этажей 4
€ 759,935
Код объекта в БД Агентства: 123-808, Калужское шоссе, 22 км от МКАД, Стародачное к/п (Минзаг…
Дом 11 комнат
Krasnoe, Россия
11 Количество комнат
1 300 м²
Количество этажей 3
€ 2,235,103
Код объекта в БД Агентства: 170-803, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Левитан КП (Шаганино). …
Дом 9 комнат
Городок Писателей, Россия
9 Количество комнат
940 м²
Количество этажей 4
€ 4,122,257
Код объекта в БД Агентства: 247-306, Боровское шоссе, 6 км от МКАД, Переделкино. …
Дом 10 комнат
поселение Первомайское, Россия
10 Количество комнат
630 м²
Количество этажей 3
€ 1,341,062
Код объекта в БД Агентства: 117-311, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Светлый к/п (Губцево). …
Дом 9 комнат
Былово, Россия
9 Количество комнат
712 м²
Количество этажей 3
€ 772,787
Код объекта в БД Агентства: 195-818, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Былово. …
Дом 9 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
9 Количество комнат
700 м²
Количество этажей 3
€ 1,341,062
Код объекта в БД Агентства: 208-429, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
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