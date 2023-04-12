Купить дуплекс в Москве, Россия

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поселение Филимонковское
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1 объект найдено
Дуплекс 6 комнатв поселение Филимонковское, Россия
Дуплекс 6 комнат
поселение Филимонковское, Россия
6 Количество комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 167,633
Код объекта в БД Агентства: 514-908, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Певчее КП (Клоково). …

Параметры недвижимости в Москве, Россия

с бассейном
недорогая
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