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Купить квартиру с видом на море в Москве, Россия

поселение Сосенское
6815
Коммунарка
2010
Москва
1408
район Коньково
157
район Некрасовка
18
поселение Вороновское
9
поселение Рязановское
5
поселение Воскресенское
4
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Центральный федеральный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 338,570
Продается прекрасная двухуровневая квартира в Которе, общей площадью 92 м2. Квартира располо…
Квартирав Москва, Россия
Квартира
Москва, Россия
95 м² Количество этажей 3
€ 4,797
Продается прекрасная двухуровневая квартира в Которе, общей площадью 92 м2. Квартира располо…

Параметры недвижимости в Москве, Россия

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