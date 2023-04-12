Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Студии
Купить квартира-студия в Московская область, Россия
Балашиха
9
Люберцы
6
Одинцово
3
Студия
Очистить
57 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
75 м²
€ 218,264
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
30 м²
€ 105,494
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
30 м²
€ 105,266
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
27 м²
€ 92,596
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
27 м²
€ 92,394
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
27 м²
€ 91,786
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
27 м²
€ 91,584
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
27 м²
€ 91,179
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
27 м²
€ 89,197
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
27 м²
€ 90,932
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
27 м²
€ 90,599
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
29 м²
€ 103,606
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
29 м²
€ 103,390
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
29 м²
€ 103,174
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
29 м²
€ 104,120
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
29 м²
€ 101,446
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
30 м²
€ 103,461
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
26 м²
€ 91,461
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
26 м²
€ 87,962
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
26 м²
€ 87,962
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
29 м²
€ 91,051
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
55 м²
€ 159,128
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
67 м²
€ 164,132
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
32 м²
€ 122,157
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Студия 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
32 м²
€ 123,099
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Студия 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
31 м²
€ 119,622
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Студия 1 комната
Мотяково, Россия
1 Количество комнат
95 м²
€ 114,514
«Центр-2» - это крупнейший жилой комплекс в микрорайоне Железнодорожный, расположенный в окр…
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
119 м²
€ 308,006
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
133 м²
€ 355,126
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
142 м²
€ 352,439
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Московская область, Россия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты