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Купить квартира-студия в Московская область, Россия

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57 объектов найдено
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 75 м²
€ 218,264
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 105,494
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 105,266
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 92,596
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 92,394
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 91,786
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 91,584
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 91,179
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 89,197
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 90,932
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 90,599
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 103,606
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 103,390
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 103,174
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 104,120
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 101,446
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 103,461
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 91,461
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 87,962
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 87,962
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 91,051
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 55 м²
€ 159,128
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 67 м²
€ 164,132
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Одинцово, Россия
Студия 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 32 м²
€ 122,157
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Студия 1 комнатав Одинцово, Россия
Студия 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 32 м²
€ 123,099
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Студия 1 комнатав Одинцово, Россия
Студия 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 31 м²
€ 119,622
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Студия 1 комнатав Мотяково, Россия
Студия 1 комната
Мотяково, Россия
1 Количество комнат 95 м²
€ 114,514
«Центр-2» - это крупнейший жилой комплекс в микрорайоне Железнодорожный, расположенный в окр…
Студия 1 комнатав Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 119 м²
€ 308,006
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Студия 1 комнатав Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 133 м²
€ 355,126
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Студия 1 комнатав Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 142 м²
€ 352,439
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…

Параметры недвижимости в Московская область, Россия

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