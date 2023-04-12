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Купить дом с бассейном в Московская область, Россия

Красногорск
8
Апрелевка
3
Балашиха
2
Истра
2
Мытищи
2
Дзержинский
1
Домодедово
1
Звенигород
1
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6 объектов найдено
Дом 8 комнатв Novoglagolevo, Россия
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
8 Количество комнат 868 м² Количество этажей 3
€ 1,832,114
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
Домв городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
80 м² Количество этажей 2
€ 60,895
Продается земельный участок 8 соток с двухэтажным домом 80 кв.м. Территория облагорожена, вы…
Дом 8 комнатв Мартемьяново, Россия
Дом 8 комнат
Мартемьяново, Россия
8 Количество комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 949,919
Код объекта в БД Агентства: 285-904, Киевское шоссе, 27 км от МКАД, Мартемьяново. …
Дом 9 комнатв Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 9 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
9 Количество комнат 630 м² Количество этажей 2
€ 751,602
Код объекта в БД Агентства: 280-905, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Шатры КП (Милюково). …
Дом 5 комнатв Voronino, Россия
Дом 5 комнат
Voronino, Россия
5 Количество комнат 700 м² Количество этажей 2
€ 5,125,823
Роскошный загородный особняк с классическим фасадом с эксклюзивным, современным и элегантным…
Дом 8 комнатв Voronino, Россия
Дом 8 комнат
Voronino, Россия
8 Количество комнат 750 м² Количество этажей 3
€ 2,015,325
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Параметры недвижимости в Московская область, Россия

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