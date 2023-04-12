Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Дуплексы
Купить дуплекс с бассейном в Московская область, Россия
Кубинка
1
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
38 м²
€ 106,312
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
9/9 Этаж
€ 79,466
Продаётся квартира-студия, площадью 24,5 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
165 м²
€ 445,903
Арт. 39130199 Уникальное предложение в малоэтажной камерной части Приморского района! Пре…
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
6/16 Этаж
€ 173,771
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 62,9 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 153,937
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
11/14 Этаж
€ 215,494
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 80,6 кв. м на 11-м этаже дома бизнес-кла…
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
17/18 Этаж
€ 188,724
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 54,9 кв. м на 17-м этаже дома бизнес-кла…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
8/10 Этаж
€ 109,009
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,2 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
8/16 Этаж
€ 184,292
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 58,5 кв. м на 8-м этаже дома бизнес-клас…
Дом
Сиверский, Россия
327 м²
€ 182,161
Арт. 23721393 Благоустроенный дом для постоянного проживания с участком 18 соток (ИЖС) в 7…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
93 м²
€ 307,327
Арт. 38936935 Для настоящих ценителей Васильевского острова, 2-комнатная квартира в жилом к…
Квартира 4 комнаты
Коммунарка, Россия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
14/16 Этаж
€ 265,890
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 99,6 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-кл…
Параметры недвижимости в Московская область, Россия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты