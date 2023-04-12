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Купить дуплекс в Московская область, Россия

Кубинка
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1 объект найдено
Дуплексв Кубинка, Россия
Дуплекс
Кубинка, Россия
90 м² Количество этажей 2
€ 69,288
Продается (половина)дома общей площадью 92 кВ. м. Площадь участка 14 сот. Удачное месторапол…

Параметры недвижимости в Московская область, Россия

с бассейном
недорогая
элитное
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