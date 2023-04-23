Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Всеволожский район
  5. Morozovskoe gorodskoe poselenie
  6. Дома

Дома в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия

3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат 114 м² 1/2 Этаж
€ 121,154
Срочно продается 2-х этажный зимний дом 113,5 кВ.м со всеми коммуникациями. Первый этаж бол…
Дом 4 комнаты в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м² 1/2 Этаж
€ 76,897
Срочно продается участок 12 соток с новым построенным 2-х этажным домом. В доме все ко…
Дом 2 комнаты в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 91 ванных комнат 50 м² 1/2 Этаж
€ 17,703
Продаётся земельный участок с хорошим летним домом. Развитое садоводство, рядом жд/станция …

Параметры недвижимости в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти