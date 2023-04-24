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Коттеджи в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат 114 м² 1/2 Этаж
€ 121,154
Срочно продается 2-х этажный зимний дом 113,5 кВ.м со всеми коммуникациями. Первый этаж бол…

Параметры недвижимости в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на море
недорогая
элитная
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