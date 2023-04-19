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Купить недвижимость в Мичуринское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Домв Мичуринское, Россия
Дом
Мичуринское, Россия
320 м²
€ 590,358
Арт. 15470162 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию домовладение состоящее из…

Параметры недвижимости в Мичуринское сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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