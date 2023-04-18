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Купить дом в Мельниковское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Домв Мельниковское сельское поселение, Россия
Дом
Мельниковское сельское поселение, Россия
450 м²
€ 892,547
Арт. 19538440 Загородная Резиденция на берегу Вуоксы! Выход к Вуоксе! Ландшафтный дизайн, Б…

Параметры недвижимости в Мельниковское сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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