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Дома в Мамоновский городской округ, Россия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Мамоново, Россия
Дом 5 комнат
Мамоново, Россия
Число комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Пpодaётся дом, плoщaдью 260 кв.м., расположeнный на учaстке площадью 10 сoтoк. Центpальнoе э…
€75,916
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Параметры недвижимости в Мамоновский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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